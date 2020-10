Un groupe de Trèves enregistre à Differdange

Il y a un an, les Unison Studios ouvraient leurs portes au 1535° Creative Hub de Differdange. C'est là que les cinq fondateurs, Max, Damiano, Oli, Tom et Cédric, issus de différents milieux allant de la production de groupes au design sonore, ont allié leurs forces pour mettre sur pied une véritable oasis d'enregistrement avec plusieurs studios. Cette fusion permet non seulement au collectif d'avoir tout un panel de matériel et de personnes à disposition, mais également de couvrir à peu près tous les aspects du travail en studio. «Nous sommes également l'un des plus grands studios dans un rayon de 100 kilomètres», précise Tom Gatti, lui-même très actif sur la scène musicale luxembourgeoise en tant que musicien depuis de nombreuses années.

Le lieu n'attire pas uniquement les musiciens du Grand-Duché, mais également ceux de la Grande Région, voire d'horizons plus lointains. L'un des premiers grands groupes à avoir bénéficié des Unison Studios est «Graustufe West». Les Allemands de Trèves y ont enregistré leur EP au mois de janvier, après avoir remporté le concours «Rockbuster-Bandcontest», suite à leur participation au programme de soutien aux jeunes musiciens en Rhénanie-Palatinat, Pop RLP. Le premier single «Mund zu Mund», enregistré au Luxembourg, vient de voir le jour. «Mund zu Mund établit un nouveau son plus cohérent avec un mélange d'éléments pop-synthés des années 80 et un son plus moderne», comme l'explique le groupe face à L'essentiel. Le morceau original, qui semble flotter dans une sphère électrisante entre années 80 et modernité, est accompagnée d'un clip vidéo très pro: «La chanson traite de la superficialité sociale dans la contemplation des gens. Le vidéoclip est destiné à ajouter un niveau d'interprétation supplémentaire au single», selon le groupe.

Durant les sessions d'enregistrement en début d'année, la moitié des membres de Graustufe West avait loué un Airbnb, juste derrière la frontière française, tandis que l'autre binôme a traversé chaque jour la frontière pour se rendre dans les Unison Studios. Le groupe n'a que des bons souvenirs du temps passé en studio, est sous le charme de la «jolie petite ville» de Differdange et se voit bien réenregistrer au Grand-Duché dans le futur. «Le 1535° était particulièrement impressionnant, parce que toutes sortes de secteurs y sont représentés et pour autant, l'ambiance y était très familière», explique le chanteur Joe.

«Les faibles disparaissent, les forts deviennent encore plus forts»

Peu après le passage en studio de Graustufe West à Differdange, le coronavirus a fait son apparition, figeant véritablement l'industrie de la musique et de l'événementiel. «Nous avons malheureusement dû annuler des concerts et nous n'avons eu que peu d'occasions de nous produire sur scène depuis», fait remarquer le groupe de Trèves. Le coronavirus a également eu un impact sur la vie du studio, obligé de renoncer à un certain nombre de projets, même si les pertes ont pu être comblées en scindant l'activité d'enregistrement et la production, ainsi que les visioconférences. Pour de nombreux artistes, «le coronavirus a même été plutôt bénéfique à la créativité», selon Cédric, ingénieur du son de Unison Studios. «Les faibles disparaissent, les forts deviennent encore plus forts» et sont sortis du confinement avec «de nouveaux concepts, de nouvelles idées et un nouvel élan», ajoute-t-il. Entre-temps, tout est à nouveau devenu plus prévisible dans le studio.

De son côté, Graustufe West a déjà des projets pour les mois à venir et travaille sur la suite des enregistrements aux Unison Studios. «Mund zu Mund est l'un des trois morceaux de notre futur EP, qui sortira début 2021. Les morceaux, tout comme les vidéos formeront une trilogie cohérente», souligne le groupe. Plus d'informations sur les prochaines sorties et concerts seront disponibles dans les semaines à venir sur le site internet et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube) du groupe.

[Photo du groupe: Fabian Schönsiegel]

(dm/L'essentiel)