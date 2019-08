La réaction gênante de Booba après la fusillade

La fusillade qui a éclaté sur le tournage d'un clip de Booba à Aulnay-sous-Bois mardi soir ne semble pas vraiment avoir effrayé le rappeur. C'est un euphémisme. Absent au moment de l'incident, le Français a réagi sur sa story Instagram avec une vidéo pleine de fanfaronnade.

Après avoir filmé l'écran de télévision qui évoque les coups de feu, le rappeur a fait mine d'être choqué pour amuser la galerie avant de commenter d'une voie pleine d'ironie «C'est bon tout ça!». De quoi faire éclater de rire son ami présent à ses côtés, et visiblement premier fan de l'humour douteux du rappeur.

Encore du buzz pour Booba

Douteux car les coups de feu ont tout de même fait un blessé par balles. Deux personnes, dont le réalisateur du clip, ont également reçu des coups de pied. Comme élan de solidarité avec ses collaborateurs, on a vu mieux. Mais Booba peut être satisfait, cette fusillade risque de lui apporter un nouveau coup de buzz en plus du combat avec Kaaris récemment annulé en Suisse.

À 42 ans, le roi de Boulogne semble en tout cas plus que jamais convaincu par sa méthode marketing, qui consiste à jouer au voyou en s'inspirant des pires dérives du «gangsta rap» américain, en plus de copier ses idées les plus créatives.

(th/L'essentiel)