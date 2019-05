M le magicien s'est offert un bain de foule

Seul au piano au cœur de la foule, éclairé d'une simple lampe, c'est comme si M s'invitait chez vous, dans votre salon. Musicien virtuose, Rémy Bricard funky, ami bricoleur et ingénieux cultivant sa part d'enfance, il est un peu tout cela à la fois. Tenue sobre ou nouvelle veste lumineuse et coiffe dorée, le Français variait les tenues et les plaisirs.

En version intime, guitare acoustique à la main, avec sa mini-batterie qu'il actionnait devant lui ou en mode grand format, entouré de ses automates musiciens et avec projections en 3D, M s'éclatait et partageait largement son plaisir, se lançant régulièrement dans des solos de guitares enflammés ou aériens.

Lettres intimes envoyées à ses fans

«M a déjà plus de 20 ans, j'ai du mal à le croire», avouait le musicien de 47 ans. Le Français régalait ses fans avec ses classiques, de «Je dis aime» au «Complexe du corn-flakes» en passant par «Qui de nous deux» ou «Onde Sensuelle». Funk, rock, ballade, sa musique ne se démode pas en s'affranchissant des modes.

Recueil de lettres intimes envoyées à ses fans, son denier album «Lettres infinies» était à l'honneur, entre les mélancoliques «Une seule corde» et «L'autre paradis», le super funky «Superchérie», le rock survolté de «L'alchimiste» ou encore les émouvants «Billie» et «L.O.Ï.C.A», hommages à ses enfants. Sur «Grand Petit Con», M fendait la foule guitare à la main, et sillonnait toute la salle et offrant un solo monstre. Conjuguer talent, générosité et proximité est un jeu d'enfant pour M le magicien.

(L'essentiel/Cédric Botzung)