Kendrick Lamar, prix Pulitzer en musique

C'est une nouvelle reconnaissance pour celui qui, à 30 ans, a déjà glané 12 Grammy Awards, les récompenses de l'industrie américaine de la musique, dont 5 pour «DAMN.» lors de la dernière cérémonie.

Les journalistes du Times et du New Yorker distingués



Jodi Kantor et Megan Twohey du New York Times et Ronan Farrow, du New Yorker, ont reçu lundi le prix Pulitzer, plus haute récompense du journalisme aux États-Unis, pour leur couverture de l'affaire Harvey Weinstein qu'ils ont révélée début octobre. Ronan Farrow est le fils de Woody Allen et Mia Farrow.