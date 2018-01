Fall Out Boy de retour avec un 7e opus percutant

La patience des fans de Fall Out Boy est enfin récompensée. Initialement prévue pour septembre dernier, la sortie du nouvel album des Américains avait finalement été décalée. La bande emmenée par Patrick Stump voulait en effet peaufiner ce septième opus.

Fall Out Boy



«Mania», disponible (Universal).

Ce qui n’a pas empêché le groupe de Chicago de distiller régulièrement ses nouveaux singles. «Young and Menace» et ses explosions dubstep annonçaient la couleur au printemps dernier, suivis par le très efficace «Champion» au début de l’été. À l’automne dernier, les fans ont pu savourer «The Last of the Real Ones», hymne redoutable, puis le dansant «Hold Me Tight or Don’t».

Six singles dévoilés au total, sur un disque contenant seulement dix titres. Mais Fall Out Boy livre ici un pur concentré d’énergie, porté par une production musclée, des sonorités électros, des chœurs gospel et quelques mélodies à l’efficacité diabolique.

