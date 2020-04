Lewis Capaldi: des morceaux inédits illicites?

Lewis Capaldi a ravi ses fans lors d'un direct sur Instagram. Le folkeux a présenté sept inédits, dont certains sont encore au stade de démo. Le plus drôle: l'Écossais a confié ignorer s'il avait le droit de les jouer publiquement.

«Personne ne les a jamais entendus à part moi. Suis-je autorisé (ndlr: par son label) à les dévoiler? Je crois que oui. De toute façon, je m'en fous et je vais vous les jouer», a lâché l'auteur du hit «Someone You Loved» en introduction. On a appris que la chanson «Divinely Uninspired to a Hellish Extent», qui porte le même nom que son premier album, a été écrite par Mika. Sans se départir de son humour habituel, Lewis a aussi joué «How To Be Lonely», composé pour Rita Ora, en changeant les paroles pour fustiger les gens qui ont dévalisé les supermarchés de papier toilette.

(L'essentiel/fec)