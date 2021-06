Camélia Jordana sur scène à Esch, «un retour au réel»

L'essentiel: Que représente pour vous ce festival, avec le retour du public, au Luxembourg?

Programme



Aujourd'hui

17h Meskerem Mees / 17h45 Nicool / 18h30 Napoleon Gold / 19h15 Chilla / 20h15 Yseult / 21h15 Camélia Jordana



Demain

16h45 Chaild / 17h30 P.R2B / 18h30 Terrenoire / 19h30 Philippe Katerine / 20h45 Hervé / 20h45 Ryvage

Camélia Jordana: C'est la grande joie de retrouver la scène et le public. Déjà, c'est notre premier festival depuis pas loin de deux ans et notre premier concert pour ce spectacle, pour cet album. C'est beaucoup de premières fois. J'ai un nouveau groupe avec moi, des artistes qui m'accompagnaient déjà mais avec lesquels on se retrouve et de nouveaux membres dans cette famille. Je suis très heureuse, c'est très excitant et très émouvant aussi.

Presque un nouveau départ?

C'est un nouveau départ, exactement! Ce festival nous remet dans une réalité qui n'était plus depuis trop longtemps.

Qu'allez-vous proposer au public samedi soir sur scène?

Des chansons de mon dernier album «facile x fragile» qui n'ont pas encore été jouées. Et d'autres chansons qui sont des bouts de moi, qui m'accompagnent depuis le début de ma carrière.

Parlez-nous de ce dernier album...

Il représente aussi les retrouvailles avec le public. L'album précédent était très engagé politiquement et lié à l'actualité, celui-là est double, avec une partie pop, enregistrée en studio. Et une autre partie live, en studio aussi, avec des musiciens en deux scènes et pour lequel j'ai écrit et composé en grande partie seule.

Musique, tournage, projets... comment avez-vous comblé cette période compliquée?

J'ai la chance de ne pas avoir eu à la combler, je fais des métiers qui sont faisables autrement. J'ai beaucoup écrit et composé, j'étais en studio avec les musiciens, j'étais en tournage, ce qui était autorisé. Certes, je n'étais pas sur scène ni en tournée, des pièces de théâtre ont été annulées, mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir beaucoup travailler. J'étais très privilégiée.

Une nouvelle page commence avec les Francofolies donc?

Ça marque le début d'un retour au réel, le goût du retour au réel et tout ce qui ressemble à de la vie.

(L'essentiel/Recueilli par Nicolas Chauty)