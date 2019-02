Eros Ramazzotti, énergie et amour à l’état pur

Quelques mots en français, en italien et un clin d’œil à deux fans futurs mariés. Une soirée avec Eros Ramazzotti n’a d’autres fils rouges que l’amour et le romantisme, forcément. Vendredi soir à la Rockhal, c’était un peu l’after de la Saint-Valentin pour de nombreux couples dans l’assemblée. Et quelle assemblée!

6 000 personnes pour venir écouter le crooner italien qui, comme en 2016, a livré un show terriblement énergique. Tout le monde n’avait pas encore pu pénétrer dans la salle que déjà le son de «Per il resto tutto bene» faisait vibrer les murs. Car du romantisme au pop-rock entraînant, il n’y a qu’un pas qu’Eros franchit en permanence. Alternant la veste en cuir à franges et celle de costume.

Un artiste et des fans jamais rassasiés

Entouré de ses choristes et ses musiciens, qu’il accompagne au piano ou à la guitare, virevoltant sur une scène magistrale balayée d’écrans, l’Italien a fait ce qu’il sait faire et renvoie le plaisir qu’il prend en live. Pas une ombre au tableau, la foule rit d’une batterie qui rend l’âme, s’inonde de la mélancolie des textes et applaudit quand, en interludes, deux petits clips vidéos dénoncent... la pollution environnementale.

Un show ficelé, une recette qui fonctionne. La salle chante les tubes d’hier qu’on ne présente plus, mais aussi ceux du dernier album « Vita Ce N’è», celui avec Luis Fonsi ou même un «No woman no cry» revisité. Et voilà deux heures de concert avalées pour des fans jamais rassasiés. Eros Ramazzotti non plus, visiblement.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)