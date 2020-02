Clara Luciani et Philippe Katerine sacrés

Clara Luciani a été sacrée «artiste féminine» lors des 35e Victoires de la musique, vendredi soir. Chez les hommes, c'est Philippe Katerine qui l'a emporté. Indémodable, Alain Souchon a remporté le prestigieux titre de meilleur album avec «Ame fifties».

C'est la belle histoire de la chanson française: loin du cliché du démarrage météorique, Clara Luciani a dû attendre près d'un an pour qu'explose «La grenade», son hit féministe. «Je suis désemparée», a-t-elle commenté, très émue au moment de recevoir sa distinction. La chanteuse de 27 ans originaire de Martigues était opposée à Angèle, numéro un des ventes en France en 2019, et Catherine Ringer, la voix des Rita Mitsouko.

«J'ai un public merveilleux et je vais encore chialer...», a ajouté Clara Luciani, la voix brisée par l'émotion, qui avait été sacrée l'an dernier dans la catégorie «révélation scène». «J'utilise ce moment médiatique pour leur répéter que je les aime. J'ai été portée par le public depuis un an. Ce prix, c'est le nôtre. C'est un rêve éveillé. Je souhaite à tous les êtres humains de vivre une joie aussi folle. Je me disais que les Victoires ne pouvaient tomber deux fois comme la foudre. C'est une foudre heureuse, bien sûr!».

«Meilleur concert» pour Angèle

«Il y a un mois, je me disais Philippe, t'es nul comme chanteur», a déclaré de son côté Philippe Katerine après avoir été récompensé dans «la catégorie phallus, artiste à quéquette», comme l'a qualifiée le lauréat dans son style toujours aussi décalé. Il était opposé pour cette récompense à Alain Souchon et Lomepal.

Il a remporté le titre d'«artiste masculin» sur la lancée de son album-péplum complètement fou, «Confessions». La prestation scénique lui revient aussi dans cette cérémonie, sortant d'une narine géante, chantant avec un «boa» constitué de gants chirurgicaux gonflés comme des ballons de baudruche.

Pour Alain Souchon, éternel dandy rêveur de 75 ans, c'est la dixième Victoire de la musique dans sa carrière. Comme à son habitude, derrière l'élégance des mélodies - troussées avec ses fils Pierre et Charles - se cache une certaine gravité, comme ces jeunes hommes envoyés hier en Algérie pour y faire la guerre ou l'ascenseur social en panne aujourd'hui.

«Ça va ça vient» de Vitaa & Slimane, a ensuite raflé le titre de «chanson originale», décernée par un vote public. Vitaa a salué «la Victoire des gens». Dans une soirée où le rap a été un peu oublié dans les nommés, c'est PNL qui a gagné le prix du clip avec «Au DD», tourné en haut de la Tour Eiffel et qui avait eu un écho international. L'artiste belge Angèle a elle remporté le trophée de «meilleur concert».

