Voici les albums très attendus en 2020

POP

Quatre stars américaines de la pop sont de retour en janvier. Après avoir sorti simultanément deux singles, Selena Gomez dévoilera dès vendredi son troisième album, «Rare». La semaine suivante, ce sera au tour de la chanteuse électropop Halsey, qui sortira «Maniaque» (17/01). De leur côté, Kesha et Meghan Trainor offriront à leurs fans respectivement «High Road» et «Treat Myself», le 31 janvier. Enfin, les poids lourds pop Justin Bieber, Lady Gaga, Dua Lipa, Sam Smith ou encore Lana Del Rey ont aussi confirmé la sortie d'un album en 2020.

RAP ET R'NB

Très peu de dates confirmées pour le moment du côté du rap et du R'nB, des musiques où les albums tombent souvent sans crier gare. Sur la scène rap américaine, les nouveaux projets de Drake, Metro Boomin, Kendrick Lamar, Kid Cudi, Cardi B, Childish Gambinon, Big Sean ou LL Cool J devraient rythmer l'année. Les stars du R'nB (The Weeknd) et de la soul (Alicia Keys) seront logiquement de retour. Côté français, La Fouine a annoncé la sortie d'un nouvel album le 24 janvier, alors que Booba, Kaaris, Médine ou Koba LaD devraient aussi marquer cette nouvelle année.

ROCK ET METAL

Plusieurs sorties rock sont au menu: Green Day dévoilera «Father of All Motherfuckers» (07/02), Tame Impala sortira «The Slow Rush» (14/02) et The 1975 «Notes on a Conditional Form» (21/02). Les fans de metal, eux, attendent Apocalypta (10/01), Lordi (31/01), Sepultura (07/02) et Five Finger Death Punch (28/02).

ÉLECTRO

Si Woodkid a annoncé son retour, Mura Masa (17/01), The Avener (24/01), Nicolas Godin (24/01), Squarepusher (31/01) La Roux (07/02), Grimes (21/02) ou Caribou (28/02) reviendront sur les plateformes et dans les bacs.

(Cédric Botzung/L'essentiel)