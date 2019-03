Karen O et Danger Mouse forment un duo lumineux

D’un côté, la chanteuse des explosifs Yeah Yeah Yeahs, trio new-yorkais qui secoua la planète rock au début des années 2000, nommée par ailleurs aux Oscars et aux Grammys en solo avec sa chanson «The Moon Song». De l’autre, l’un des musiciens les plus inspirés de ces dernières années et l’un des producteurs les plus demandés de la planète (Adele, U2, Gorillaz, The Black Keys), moitié des duos Gnarls Barkley, Danger Doom ou encore Broken Bells.

Danger Mouse et Karen O, c’est un peu l’ombre et la lumière. Le producteur de l’ombre qui rencontre la présence lumineuse d’une chanteuse charismatique à la voix reconnaissable entre mille. Une voix qui a pris le temps de se poser ces dernières années, à travers les projets de l’artiste américaine, comme l’album solo «Crush Songs», ou la BO du film «Where the Wild Things Are».

«Redeemer», l'un des sommets de la collabration

Sur «Lux Prima», premier extrait dévoilé en novembre dernier, Karen O et Danger Mouse prennent le temps de planter le décor. Tout au long des 9 minutes que dure le morceau, les ambiances se succèdent, entre nappes de synthés à la Air et chœurs célestes. La voix de l’Américaine de 40 ans colore tout en douceur «Ministry», comme sur «Drown» ou «Reveries», deux autres ballades en apesanteur.

Les deux New-Yorkais gardent aussi le rythme, sur le troisième single, «Turn the Light», en mode disco à la cool, ou sur le groove lancinant de «Leopard’s Tongue». L’enlevé «Redeemer» s’avère l’un des sommets de cette collaboration inspirée, tandis que «Woman» nous ramène aux grandes heures des Yeah Yeah Yeahs. Sans rechercher la lumière, ce duo l’a trouvée.

Karen O & Danger Mouse, «Lux Prima», dispo. (BMG).

«Turn the Light» de Karen O et Danger Mouse:

(Cédric Botzung/ L'essentiel)