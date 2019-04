Maître du show, Soprano enflamme le Galaxie

«Chanter je ne sais faire que ça, chanter nos peines et nos joies» entonnait Soprano sur «Cantare». S'il fut l'un des premiers rappeurs français à chanter ses refrains, le Marseillais sait faire beaucoup d'autres choses. Comme enflammer une salle de 10 000 personnes, la faire chanter, sauter, passer du rire aux larmes et au final, distribuer des sourires et de l'espoir en barre. Le tout avec une sincérité désarmante, piétinant tout cynisme.

Il ne fallait que quelques minutes de jeu à Sopra pour allumer l'incendie. «En feu», l'artiste de 40 ans allait chercher son public, afin de le mettre en condition pour un show de 2h15. Épaulé par ses deux chanteurs et deux musiciens, au cœur d'un dispositif et des vidéos dignes d'un blockbuster, il enchaînait avec le récent single «À la vie, à l'amour», extrait de son sixième album «Phœnix», paru en novembre dernier.

Voyage dans le temps et dans le monde

Si le public était déjà conquis, Soprano ne manquait pas une occasion de le remercier, et de jouer avec lui, en mode sketch. Le Marseillais offrait aux fans un voyage dans le temps («Hiro»), s'amusait de son allure adolescente malgré ses 40 ans, et un voyage à travers la planète, de Rio («Zoum») au Japon («Ninja»).

Il jouait à la fois la carte de l'émotion sur le poignant «Fragile», dealait de l'espoir sur «Everest» et partait en virée à Bel Air («Fresh Prince»). L'incontournable «Mon Précieux» faisait toujours autant d'effet, les tubes et les ambiances se succédaient, et le coach de «The Voice» maîtrisait parfaitement son show. Chapeau bas, Sopra!

(Cédric Botzung/L'essentiel)