«On me reprochait de ne pas parler et d’être trop timide»

Lyn Lapid pointait le 6 octobre à la 11e place des titres les plus viraux dans le monde selon Spotify, avec «In My Mind». Sur ce morceau sorti en septembre 2021, l’Américaine, 18 ans, évoque ses troubles psychiques. «Mais si les gens savaient ce que je pense réellement, ils me seraient reconnaissants que je le garde pour moi», a expliqué la multi-­instrumentiste, sans donner de détails.

«Dans "In My Mind", je reviens sur mon enfance, lorsqu’on me reprochait de ne pas parler, qu’on me faisait remarquer à quel point j’étais timide. Toutes ces personnes n’avaient pas tort. Je suis restée seule tout au long de ma scolarité», s’est-elle souvenue, tout en regrettant que ses pensées l’aient empêchée de croquer la vie à pleines dents avec les copains de son âge.

Pour le clip, le responsable des vidéos de la major Universal, Eliot Lee, a eu une idée lumineuse: lui faire jouer une employée de bureau qui pète les plombs. Un rôle de composition que Lyn a adoré interpréter. «C’était la toute première fois que quelqu’un me demandait de me lâcher et de faire des dégâts. Pouvoir détruire un espace de travail et filer des coups de batte de baseball à mon boss a été exaltant», a confié l’artiste, dont on ignore si elle compte sortir un album.

(L'essentiel)