Marina Kaye n'est pas du genre à se laisser faire quand on la critique. A propos du clip du single «The Whole 9», sorti le 10 février 2020, la chanteuse de 22 ans a reçu une remarque qu'elle n'a visiblement pas appréciée. Une internaute lui a en effet reproché de se la jouer trop sexy dans la vidéo. «Avis personnel: Tu es très belle, mais, étant française et avec la voix que tu as, inutile de t'aligner sur cette «mode» anglo-saxonne qui submerge le monde de la musique en portant un décolleté provocant. Sauf si ton ambition est de concurrencer leurs stars», a-t-elle tweeté le 21 mars 2020.

Assumant son look audacieux dans la vidéo, la jeune artiste lui a répondu sans détour sur Twitter: «Il n'est en rien provocant, ce décolleté, et je me sens très classe dans cette robe. Je n'ai jamais été et ne serai jamais vulgaire ni provocante. J'ai juste grandi et je vis ma féminité comme je l'entends.» Une justification qui a le mérite d'être clair. Celle-ci a d'ailleurs été saluée par de nombreux fans.

