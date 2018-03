Spotify à la chasse aux utilisateurs profiteurs

Spotify ne va plus fermer les yeux devant les versions piratées de son application. Le leader du streaming musical a récemment envoyé un e-mail d'avertissement à un nombre «significatif» de personnes, rapporte le site spécialisé TorrentFreak. Le message visait les utilisateurs de services non autorisés qui leur permettent de profiter des avantages d'un abonnement Premium sans bourse délier.

La plateforme leur explique avoir «détecté une activité anormale» sur l'app utilisée et que celle-ci a été désactivée. Pour accéder au compte Spotify, le service invite à désinstaller l'app Spotify modifiée et à installer la version officielle depuis les boutiques Google Play ou App Store. Et de menacer: «Si nous détectons une utilisation répétée d'applications non autorisées en violation de nos conditions, nous nous réservons tous les droits, y compris de suspendre ou de fermer le compte.» Sans rancune, le service n'oublie pas de les remercier d'être des utilisateurs de Spotify.

Avec 159 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 71 millions d'abonnés payants, Spotify reste le leader incontesté du marché. Toutefois son rival Apple Music, qui revendique la moitié d'abonnés payants, se fait de plus en plus menaçant. Et à l'heure où il vient de déposer une demande d'entrée en Bourse la semaine dernière, Spotify est bien décidé à se débarrasser des profiteurs afin qu'ils ne nuisent pas à ses affaires.

