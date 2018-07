Le folk de Ben Howard planera sur la Rockhal

Pour Ben Howard, l’heure est au bilan avec son troisième album, «Noonday Dream». Dans le clip de son dernier single «Nica Libres At Dusk», dont la vidéo contemplative illustre très bien sa musique, le Britannique de 31 ans parvient au sommet d’une montagne dominant un désert. Comme une métaphore de son propre parcours, l’artiste folk peut, serein, apprécier le chemin parcouru.

Voici un artiste à qui le succès n’est pas monté à la tête. Et pourtant, il lui est tombé dessus en 2011, à la sortie de son premier album, «Every Kingdom», écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Un disque porté entre autres par le succès du tube «Only Love». Trois ans plus tard, Ben Howard confirmait cette belle popularité en plaçant «I Forget Where We Were», son second opus studio, en tête des charts britanniques.

Phénomène outre-Manche, le natif du Devon a sorti son troisième album en juin. Un disque contemplatif de folk planant, un peu moins accessible que les précédents. Invitation au voyage, la musique de Ben Howard se mérite, et la scène s’avère être le lieu rêvé pour pouvoir l’apprécier dans toute sa finesse.

• Ben Howard. Dimanche, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 43 euros.

(Cédric Botzung/L'essentiel)