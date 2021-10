À 81 ans, Tina Turner vend ses droits musicaux

Tina Turner a vendu ses droits musicaux au groupe allemand BMG, a-t-il annoncé mercredi, faisant de la légendaire chanteuse américaine la dernière d’une longue liste d’artistes à céder son catalogue. Si le montant de la vente n’a pas été divulgué dans le communiqué, la BBC avance que selon des sources dans l’industrie musicale, BMG pourrait avoir déboursé 50 millions de dollars.

Âgée de 81 ans, l’interprète de «The Best», «What’s Love Got To Do With It» ou «Private Dancer», a vendu 100 millions de disques durant sa carrière, entre ses dix albums studio, deux live, deux bandes originales et cinq compilations.

Bob Dylan, Mick Jagger, David Bowie et John Lennon aussi

«Comme tout artiste, la protection de mon œuvre et de mon héritage musical est quelque chose de personnel. Je suis certaine qu’avec BMG et Warner Music, mon travail est entre des mains professionnelles et fiables», a déclaré l’artiste, citée dans le communiqué.

BMG précise que la cession comprend «sa part d’interprète pour ses enregistrements, sa part d’auteur pour l’édition musicale», tout comme ses droits voisins ainsi que son nom et son image. Warner Music restera sa maison de disques, ajoute le groupe.

Le groupe BMG gourmand

Depuis quelques années, avec la révolution du streaming, de grandes manœuvres sont en cours pour acquérir les catalogues les plus prisés de la musique moderne, autrefois chasse gardée de quelques grandes maisons de disques. Début décembre, Universal Music avait annoncé l’acquisition de l’intégralité du catalogue de chansons de Bob Dylan, pour un montant estimé par le New York Times à 300 millions de dollars.

En janvier, c’était au tour de BMG de s’emparer des droits de Mick Fleetwood, cofondateur de Fleetwood Mac, sur les enregistrements du groupe américain. BMG Rights Management a été créé en 2008 pour permettre au groupe allemand Bertelsmann, sa maison mère, d’investir de nouveau dans les droits musicaux, après la vente de BMG Music Publishing et son immense catalogue à Universal en 2007.

BMG, qui représente ou détient déjà les droits d’artistes de premier plan tels que Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon, Kurt Cobain ou David Bowie, compte annoncer d’autres acquisitions «dans les semaines qui viennent», a-t-il indiqué.

(L'essentiel/afp)