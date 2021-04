Un disque «à la fois ambitieux et casse-​​gueule»

«L'essentiel»: «Gong» est sorti en septembre dans un contexte particulier. Avez-vous dû décaler sa sortie?

Catastrophe



Ce jeudi soir, 20 h, Ce jeudi soir, 20 h, à la KuFa , à Esch-sur-Alzette. Entrée: 20 euros.

Blandine et Arthur: Il devait sortir à ce moment-là, il était parti en mixage pendant le confinement. Nous avions mis un an à l'écrire et il a été enregistré en studio, en décembre 2019. La question s'est posée, mais nous n'avions pas envie d'attendre. On espérait encore tourner tout l'hiver.

Les thèmes se sont-ils imposés comme une évidence?

Nous y abordons nos vies nerveuses et ultra connectées, les relations, la mélancolie et le temps. L'album a changé de sens, car nous avons redécouvert l'ennui avec le confinement. D'une certaine façon, le disque était prémonitoire.

Pourquoi le choix d'une comédie musicale?

C'est à la fois ambitieux et casse-gueule, mais on aime prendre le risque du ridicule. La comédie musicale est dans notre ADN. On a construit tout un univers, de la scénographie aux costumes. Le premier album était plus introverti, celui-ci est plus dansant, extraverti. Nous avons écrit ces morceaux en sachant comment les raconter à travers un spectacle.

Quelles étaient vos références en la matière?

Nous aimons Jacques Demy pour sa fraîcheur, «Starmania» pour la noirceur du propos. «West Side Story» reste également un modèle en termes d'arrangements, et nous admirons le travail de Stephen Sondheim ou de David Byrne avec «American Utopia».

Ce jeudi soir, vous proposez une création spéciale, «Nue».

Avant le confinement, nous avions déjà commencé à travailler sur une forme intimiste à quatre musiciens, qui se prête à une écoute assise. À l'opposé du spectacle «Gong» où il y a beaucoup de danseurs et de lumières. Par ailleurs, nous travaillons à quatre sur nos prochains titres, qui seront très différents de la comédie musicale.

Aviez-vous pu présenter «Gong» sur scène?

Nous avons pu faire six dates, notre dernier concert remonte au 15 octobre. Dès que ça repart, nous serons prêts!

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)