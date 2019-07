Retour aux racines du rock pour The Black Keys

«La musique, c'est la seule chose que j'ai faite de ma vie. Toute ma vie. Si tu me cherches, je suis dans ce studio. Chaque jour, de 9h du matin jusqu'à l'heure du dîner. Je ne fais que ça depuis l'âge de 16 ans», expliquait il y a peu Dan Auerbach au magazine Les Inrockuptibles. Il est vrai que le chanteur et guitariste des Black Keys ne chôme pas. En marge du duo formé avec le batteur Patrick Carney, il a sorti des projets avec le groupe The Arcs et, en solo, a produit ou collaboré avec Lana Del Rey, Jake Bugg, Valerie June, La Luz, Yola ou encore ASAP Rocky.

À l'issue d'un concert donné en août 2015, le duo annonçait vouloir faire une pause. Mais les deux acolytes se sont finalement retrouvés à composer ensemble dans leur studio de Nashville, afin de donner naissance à leur neuvième album studio, «Let's Rock».

Un titre parfaitement en phase avec l'état d'esprit de ce nouveau disque. Les Black Keys y opèrent en effet un retour à leurs racines rock et blues, fort présentes sur leurs premiers albums, à l'image des singles «Lo/Hi», «Eagle Birds» et «Go», mais aussi des ballades «Shine a Little Light» et «Walk Across The Water».

The Black Keys «Let's Rock», disponible (Warner).

(L'essentiel/Cédric Botzung)