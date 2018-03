Jack White s'éclate sur son troisième album solo

«Le rock’n’roll a besoin d’une injection de sang frais pour vraiment casser la baraque en ce moment», déclarait récemment Jack White à une radio californienne, ajoutant qu’une «nouvelle vague de rock se préparait». S’il se montre optimiste sur une musique en quête d’un nouveau souffle, le musicien de Detroit sera-il le sauveur du rock?

Avec «Boarding House Reach», Jack White a en tout cas délibérément choisi de s’amuser, quitte parfois à dérouter. L’artiste de 42 ans avait annoncé la sortie de ce troisième album solo en décembre dernier, avec la mise en ligne d’une vidéo intitulée «Serving and Portions from my Boarding House Reach».

Un album inventif et imprévisible

Début janvier, l’ex-leader des White Stripes dévoilait «Connected By Love», porté par sa voix éraillée, un orgue et des chœurs gospel, et «Respect Commander» et ses solos de guitare. Il sortait ensuite «Corporation», un morceau très seventies, groovy et bluesy, rythmé par des percussions, «Over and Over and Over», titre énergique et enjoué, et «Ice Station Zebra», avec sa guitare, ses notes de piano et son chant rappé.

Pour la première fois, Jack White est parti enregistrer à New York et Los Angeles, en compagnie d’autres musiciens. Aussi inventif qu’imprévisible, «Boarding House Reach» déborde de blues, de funk et de psychédélisme. Et la liberté que l’Américain affiche fait plaisir à voir.

(Cédric Botzung/L'essentiel)