Mais qu'est-​​il arrivé au visage de The Weeknd?

Depuis le début de sa carrière, The Weeknd cultive une certaine ressemblance avec Michael Jackson. De son timbre de voix à ses reprises en passant par son statut de star internationale de la pop, le Canadien ressemble de plus en plus à son ainé, décédé le 25 juin 2009.

Le natif de Toronto semble désormais se rapprocher d'une autre spécificité du roi de la pop: la transformation physique, en particulier du visage. D'aucuns se souviennent d'un «MJ» ayant eu recours à des multiples opérations de chirurgies esthétiques mais également à sa peau blanchie au fil des années...

Si The Weeknd n'en est pas arrivé à ces extrémités, le visage qu'il vient de dévoiler intrigue. Dans son dernier clip «Save Your Tears», l’artiste de 30 ans est apparu avec des pommettes relevées, un nez transformé et des lèvres gonflées après avoir retiré les bandages qu'il portait lors des American Music Awards.

Que les fans se rassurent, il ne s'agirait que de prothèses en lien avec le concept développé tout au long de la promotion de son excellent dernier album «After Hours». Reste que les internautes ont fait part de leur surprise sur les réseaux sociaux, certains le comparant à «The Mask» ou encore aux frères Bogdanoff...

Arh j’ai trop la haine @theweeknd il ressemble au frère Bogdanoff pic.twitter.com/bmUAdSSdDK — YOUK’OG (@RudyKps) January 6, 2021

(th/L'essentiel)