The Weeknd avoue-​​t-​​il sa relation avec Angelina?

Depuis qu’ils ont été vus en train de manger en tête à tête dans un restaurant fin juin 2021, la rumeur court à propos d’une relation amoureuse entre Angelina Jolie et The Weeknd. Six mois plus tard, ce n’est toujours qu’une rumeur et aucun des deux artistes n’a jamais évoqué ses rapports avec l’autre. Mais la sortie de «Dawn FM», dernier album en date du chanteur canadien, a mis les fans sur une piste, du moins le croient-ils.

D’après plusieurs internautes, The Weeknd confirmerait qu’il est en couple avec l’ex-épouse de Brad Pitt dans la chanson «Here We Go… Again». Dans ce titre, enregistré avec Tyler, The Creator, l’artiste parle de sa nouvelle chérie. «Ma nouvelle nana est une star de cinéma. Je l’ai aimée comme il le fallait, l’ai fait crier comme Neve Campbell. Mais je la fais rire, je jure que ça guérit mes pensées dépressives», peut-on entendre. Angelina Jolie n’étant, de loin, pas la seule star de cinéma sur cette planète, rien n’indique que ce soit bien elle qu’évoque l’interprète de «Save Your Tears» dans la chanson.

Ce n’est pas la première fois que les admirateurs du chanteur pensent qu’il parle de l’une de ses relations dans un titre. En 2018, ils avaient assuré que «Call Out My Name» concernait son histoire avec Selena Gomez, sans que cela n’ait jamais été confirmé.

(L'essentiel/jfa)