Suivi par des caméras lors de la création de l'album

La boucle est bouclée entre la star canadienne et la plateforme de vidéos. C'est sur YouTube que Justin Bieber avait été repéré en 2008 et c'est à la filiale de Google que le chanteur a confié l'exclusivité d'un documentaire baptisé «Seasons». On suivra la star alors qu'elle crée le successeur de l'album «Purpose», sorti en 2015.

Selon YouTube, ce documentaire en dix épisodes, dont le premier sera diffusé le 27 janvier prochain, est une «incursion brute, puissante et intime» dans le processus créatif du chanteur de 25 ans. On y découvrira également, en plus d'entendre des morceaux inédits, des tranches de vie quotidienne, notamment avec sa femme, Hailey.

«Quand j'ai débuté, YouTube m'a fourni une plateforme ainsi qu'une communauté avec laquelle j'ai pu partager de la musique et des expériences, s'est souvenu Justin Bieber dans un communiqué cité par Hollywoodreporter.com. C'est donc génial de pouvoir nous associer autour de ce film. J'ai voulu que mes fans fassent partie de ce grand voyage avec moi.»

Ce n'est pas la première fois que YouTube produit des docus sur des musiciens. La plateforme l'avait fait avec Mark Ronson et Taylor Swift. Tout comme Netflix en 2019 avec Beyoncé dans «Homecoming». D'autres géants vont s'y mettre. Amazon a un projet avec Rihanna et Apple TV avec Billie Eilish. Dans l'immédiat, Justin Bieber a publié vendredi un premier single tiré de son album. Il s'agit de «Yummy», sucré et coloré.

(L'essentiel)