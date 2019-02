Eros Ramazzotti a rendez-​​vous avec ses fidèles fans

«Ce titre, "Vita Ce N’è" ("Il y a encore de la vie") reflète mon état d’esprit du moment, mais sonne aussi comme une incitation à améliorer la vie, à nous dire que nous sommes parvenus à surmonter nos problèmes», expliquait Eros Ramazzotti, à propos de son nouvel album, en décembre dernier.

Pour ce quinzième opus studio, qu’il a lui-même produit et sur lequel il a travaillé près d’un an et demi, le crooner de 55 ans s’est également entouré d’autres artistes. La star italienne a invité la chanteuse canadienne Alessia Cara sur «Vale Per Sempre» et le chanteur portoricain Luis Fonsi sur «Per Le Strade Una Canzone», troisième extrait du disque. À l’automne dernier, l’Italien avait dévoilé le single éponyme «Vita Ce N’è» et «In Primo Piano».

En presque 40 ans de carrière, Eros Ramazzotti a écoulé plus de 60 millions de disques dans le monde. Ses tubes, de «Una Storia Importante» à «Un angelo disteso al sole» en passant par «I Belong to You» ou «Se Bastasse Una Canzone», seront à nouveau repris en chœur par ses fans, aussi nombreux que fidèles.

• Eros Ramazzotti. Vendredi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 66 euros.

(Cédric Botzung/L'essentiel)