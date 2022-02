Sa reprise de «Viva La Vida» fait fondre Coldplay

En marge du girls band de K-pop Blackpink, deux artistes ont fait un carton avec leurs titres solos en 2021: Lisa et Rosé. La première a pulvérisé un record sur YouTube avec «Lalisa». La seconde a marqué les esprits avec son premier mini-album «R», dont les singles «On The Ground» et «Gone» sont devenus viraux. Depuis le début de 2022, c’est grâce à YouTube que Rosé attire l’attention. Sur la plateforme vidéo, la Coréano-Néo-Zélandaise fait le buzz avec des reprises guitare-voix de célèbres titres comme «Don’t Look Back In Anger» d’Oasis, «December» de Neck Deep ou encore «Sunsets» de Wildfire.

Parmi ses réinterprétations, celle de «Viva La Vida» de Coldplay a obtenu quasi deux millions de vues rien que le vendredi 11 février. Il faut dire que ce jour-là, Rosé célébrait ses 25 ans et a reçu l’un de ses plus beaux et inattendus cadeaux de la part de Chris Martin et sa bande. Le groupe de pop-rock britannique lui a en effet offert un énorme coup de projecteur en postant en story sur Instagram une photo extraite de la vidéo de la chanteuse et en écrivant: «On aime ça. Quelle voix. Joyeux anniversaire Rosé».

Pour l’heure, on ne sait pas si les différentes reprises de la jeune star seront commercialisées ou si elle les réalise pour le plaisir de ses fans.

(L'essentiel/jde)