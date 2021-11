Des questions plein la tête quand il a fallu s’y remettre

Après le succès monstre du disque «Brol», paru en 2018, la chanteuse, ex-petite amie de Marie Papillon, a ressenti une forte pression en travaillant sur «Nonante-cinq», à paraître le 10 décembre 2021. «Le doute fait partie de ma vie. Avec cet album, j’ai traversé une période où je me questionnais: et si ça ne marchait pas? Et si c’était de la grosse merde? Je me disais qu’il fallait que je plaise au public et que je réponde aux attentes des fans acquis avec «Brol», a-t-elle raconté sur Radio FG.

Angèle a finalement vaincu ses angoisses. «J’ai trouvé la solution en acceptant l’idée de faire quelque chose qui soit simplement beau à mes yeux, qui me challenge, qui me plaise. Je suis hypercontente du résultat.» La Belge de 25 ans peut en tout cas être fière de «Bruxelles je t’aime», premier single de «Nonante-cinq». Le morceau sorti le 21 octobre 2021 tourne en boucle sur toutes les radios et a franchi, en deux semaines, le cap des 3 millions de vues sur YouTube. Il faut dire que la vidéo, tournée dans un train, vaut le coup d’œil. Ce n’est pas un hasard: «J’adore m’amuser avec les images. Le clip, c’est comme un petit bonus, il me permet de raconter une autre histoire que celle de la chanson aux gens.»

À signaler qu’Angèle a réagi positivement au désir de Lost Frequencies, exprimé il y a quelque temps sur l’antenne de FG, de remixer «Bruxelles je t’aime». «Quand je le vois jouer sa version de mon titre «Flou» dans ses shows, ça me fait kiffer. Je trouve beau de voir sa chanson vivre autrement. Qu’il veuille faire un autre remix, je trouve ça très touchant et très cool.»

(L'essentiel/jde)