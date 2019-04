Khalid, «l'esprit libre» en route vers le sommet

Passer d'un statut de révélation à celui d'artiste confirmé n'est pas le virage le plus aisé dans l’industrie musicale. Khalid en sait quelque chose. Le vent de fraîcheur apporté par le chanteur à la voix suave en 2016 appartient désormais au passé, et la jeune star du R&B doit désormais confirmer avec l'album «Free Spirit», sorti ce vendredi.

Avec un milliard de vues sur les plateformes de streaming, cinq nominations aux Grammy's, et une programmation en haut de l'affiche du festival Coachella, Khalid joue dans une autre cour, celle des stars de la chanson. Et forcément, son registre lyrical s'en ressent. L'insouciance des première expériences amoureuses a laissé place à l'angoisse de la célébrité. Une certaine mélancolie a également pris le pas sur la positivité des débuts.

Le tout mis en musique par certaines références de la production et de l'écriture. Avec les participations de Disclosure, Father John Misty ou encore John Mayer, l'Américain de 21 ans s'affranchit de la musique urbaine pour donner une couleur plus 80's, voire 90's, à sa musique. Le fruit d'une démarche grand public assumée, et d'un nouveau statut de popstar plus que jamais d'actualité.

