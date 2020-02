L'infatigable insistance des Selenators a payé

Enfin! Une version studio du morceau «Feel Me» de l'Américaine a été publiée vendredi dernier. Cela faisait pas moins de quatre ans que les aficionados de Selena Gomez attendaient cet enregistrement. «Sur le Revival Tour, j'ai présenté une chanson dont vous n'avez cessé de me parler depuis lors. Vous me l'avez demandée, je vous ai écoutés. Aujourd'hui, elle est sortie partout, en ligne et en vinyle», a-t-elle annoncé à ses 168 millions d'abonnés sur Instagram.

Lors de la tournée de Selena Gomez en 2016 – une soixantaine de dates en Amérique, en Asie et en Océanie – le morceau «Feel Me» avait été à chaque concert l'un des plus applaudis par les Selenators. Pourtant, jusqu'alors, la chanteuse n'avait jamais voulu la commercialiser. En janvier 2020, lorsque son dernier album en date est sorti, elle a d'ailleurs une nouvelle fois douché les espoirs de ses fans. «Cette chanson date d'une autre époque, complètement différente de celle où je me trouve maintenant. Elle ne me correspond plus», a-t-elle écrit sur Twitter pour justifier l'absence de «Feel Me» sur «Rare».

On rappellera que dans sa chanson, la brune de 27 ans déclare à son ex-petit ami qu'il ne vivra plus jamais le grand amour, que même dans les bras d'une autre il pensera à elle. Bien que Selena Gomez n'ait jamais voulu dévoiler à qui étaient adressées ses paroles, pour beaucoup il ne peut s'agir que de Justin Bieber, avec qui elle venait à l'époque de rompre après six ans de relation.

(L'essentiel/jde)