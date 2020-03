Sa chanson traduite en coréen fait un tabac

Florina Perez est aux anges. Elle cartonne en Corée du Sud avec un morceau qu'elle a sorti en 2018. Comme le relève k-gen.fr, la vidéo de «Va Va Vis» avec les paroles sous-titrées du single a été l'une des 20 plus regardée par les Coréens la semaine dernière. Elle a comptabilisé 700 000 vues.

«Hé! C'est moi, Florina, je suis très heureuse et honorée de voir que vous aimez ma chanson. J'ai d'autres titres («Âme Seule», «In the Shadow»). Merci beaucoup, je vous aime», a écrit la chanteuse le 14 mars 2020 à la personne qui a traduit et posté le titre sur sa chaîne YouTube.

Pour rappel, Florina a été repérée en 2015 par Universal Music après avoir publié des reprises sur la Toile. En 2019, la Française a participé à la demi-finale de «Destination Eurovision» avec son morceau «In the Shadow». Une expérience dont elle était sortie humiliée après avoir récolté 0 point du jury.

(L'essentiel/jde)