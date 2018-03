Parov Stelar reste bien le maître du swing

Puisant son inspiration dans une musique intemporelle, le jazz-swing des années 30, Parov Stelar s'est imposé en pionnier d'un courant musical qui défie les modes et s'en affranchit: l'electro-swing. Le projet emmené par Marcus Füreder, très prolifique avec une douzaine d'albums depuis 2001 et plus de 700 concerts, a peaufiné sa formule avec les années, pour devenir aujourd'hui une véritable machine à faire danser les foules.

Et pour ce faire, l'Autrichien a mis les moyens. La scénographie proposait ainsi des ambiances et couleurs différentes à chaque morceau. Une scène colorée, à l'image des fans, dont certains étaient en tenue d'époque. Trônant sur son podium, dissimulé par ses machines et la fumée, Parov Stelar donnait le ton. La chanteuse avait pris place devant, un batteur et un guitariste/bassiste sur un côté, tandis que la section cuivre, composée d'un saxophone, d'une trompette et d'un trombone se chargeait de l'ambiance.

L'électro-swing de l'Autrichien n'avait rien perdu de son efficacité, à l'image de «Hit Me Like A Drum», «Clap Your Hands» ou «Grandpa's Groove». Et le chef d'orchestre variait les atmosphères, offrant des incursions du côté de la house, comme sur le festif «I Need Love». Le dernier album était aussi de la fête, avec le morceau «Mama Talking». Sans bouleverser sa formule, Parov Stelar a su la faire évoluer pour conserver son trône de roi de l'electro-swing.

(Cédric Botzung/L'essentiel)