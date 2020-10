Un duo se prépare entre Angèle et Dua Lipa

Elles sont toutes les deux nées en 1995 et elles semblent particulièrement apprécier leurs chansons respectives. La chanteuse belge Angèle et la chanteuse anglaise Dua Lipa sont donc de la même génération et elles sont sur le point de sortir un duo commun lors des prochaines semaines.

Ce mercredi 14 octobre 2020 en soirée à Londres, les deux chanteuses ont été surprises lors du tournage d'un clip dans la capitale anglaise.

Update: It appears @DUALIPA was shooting a music video with @angele_vl, a very popular artist in France currently!



This also comes after news broke that France is getting a special edition of “Future Nostalgia” that includes a new collaboration https://t.co/bNL3iY9xt1