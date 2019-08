Le concours Eurovision 2020 à Rotterdam

Le prochain concours Eurovision de la Chanson se déroulera à Rotterdam, a indiqué vendredi la radio-télévision publique néerlandaise dans un court spot télévisé. Neuf villes des Pays-Bas avaient marqué leur intérêt pour organiser l'événement.

Parmi les villes candidates figuraient Leeuwarden, Amsterdam, La Haye, Rotterdam, Den Bosch, Arnhem, Utrecht et Maastricht. Les demi-finales auront lieu le 12 et le 14 mai 2020 et la grande finale le samedi 16 mai.

Les Pays-Bas ont remporté l'an dernier le concours grâce à Duncan Laurence et sa chanson «Arcade». Le pays a déjà organisé le concours à quatre reprises: à Hilversum (1958), Amsterdam (1970) et La Haye (1976 et 1980).

(L'essentiel/afp)