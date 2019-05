dEUS va célébrer son disque majeur

Jamais un groupe ne s’était produit huit fois de suite, à guichets fermés, sur la mythique scène de l’Ancienne Belgique, à Bruxelles. Un authentique exploit que dEUS va accomplir du 20 au 27 mai prochain, à l’occasion du vingtième anniversaire de son album «The Ideal Crash». Mais avant cela, la bande à Tom Barman fera grimper la température à l’Atelier, samedi. Et pour l’occasion, le troisième opus des Anversois sera joué dans l’ordre et dans son intégralité.

Considéré comme le disque le plus important de l’histoire du rock belge, cet album paru en mars 1999 fut produit par le Canadien David Bottrill (Tool, Placebo). Le successeur de «Worst Case Scenario» (1994) et «In a Bar, Under the Sea» (1996), qui s’est écoulé à plus de 250 000 exemplaires et permit à dEUS de s’imposer sur la scène internationale, vient de bénéficier d’une réédition, remasterisée à Abbey Road, et agrémentée de bonus, raretés et autres titres live.

Habitué de la salle de la rue de Hollerich, où la formation flamande s’est déjà produite à plusieurs reprises, dEUS n’avait plus fait étape au Grand-Duché depuis novembre 2011. Il faut dire que son dernier album, «Following Sea», remonte à 2012. Samedi, les fans du groupe belge vont donc avoir l’opportunité de fêter ce vingtième anniversaire comme il se doit.

• dEUS. Samedi, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Concert complet.

(Cédric Botzung/L'essentiel)