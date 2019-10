Un nouveau phénomène musical venu du Canada

Le chanteur, 22 ans, est en pleine ascension, son explosion est même imminente. Depuis la sortie de la ballade «It's You», les compteurs s'affolent. Ce titre a été écouté plus de 176 millions de fois sur Spotify, et vu plus de 65 millions de fois sur YouTube.

Près de 13 millions de personnes streament ses singles chaque mois et 830 000 fans le suivent également sur son compte Instagram.

Et dire qu'il y a peu il chantait encore sous la douche. «C'est mon truc, je l'ai toujours fait. Comme d'envoyer des poèmes aux filles et des notes audio où je leur chantais du Bruno Mars», a dit Ali Gatie à coolaccidents.com.

«Deux cultures sont en moi: moyen-orientale et occidentale»

Un ami rappeur lui a mis le pied à l'étrier en l'invitant dans son studio début 2016. «Maintenant, plus personne ne peut m'en sortir», a plaisanté ce fils de parents irakiens qui a grandi jusqu'à 9 ans à Abu Dhabi avant d'arriver à Toronto, au Canada.

D'ailleurs, ses origines l'ont fortement influencé: «Deux cultures sont en moi: moyen-orientale et occidentale. Je montre de la diversité dans mes titres. "It's You" parle d'amour. C'est universel, pour tout le monde, peu importe l'origine, le genre, la religion. Avec moi, personne n'est laissé de côté».

(L'essentiel)