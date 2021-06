Jonas Brothers veut réenregistrer son album

Joe Jonas, membre de Jonas Brothers, a surpris ses fans dans une interview pour «BuzzFeed». Le musicien de 31 ans a confié que la démarche de la chanteuse Taylor Swift, qui a décidé de réenregistrer ses cinq premiers albums pour reprendre le contrôle sur les droits de ses œuvres, était «vraiment intelligente». L’Américain a indiqué qu’il aimerait bien que son groupe réenregistre «It’s About Time», album qui a révélé le trio et dont sont extrait les tubes «Mandy», «Time For Me To Fly» et «Year 3000».

Pour l’heure, on ne sait pas si Jonas Brothers concrétisera ce projet. Seule certitude, si Joe en a causé, c’est que l’idée est dans l’air. On rappellera par ailleurs que le groupe a passé beaucoup de temps en studio ces derniers mois, notamment pour créer «Remember This», single à découvrir le 18 juin 2021.

(L'essentiel/jde)