Record historique pour le groupe BTS en Corée du Sud

BTS entre dans l'histoire. Le groupe de K-pop, formé en 2013, est le seul à avoir franchi la barre symbolique des 4 millions d'exemplaires distribués en Corée du Sud pour un disque. Les garçons ont réussi cette performance avec la galette «Map of the Soul: 7», sorti en février 2020.

On signalera que la Korea Music Content Industry Association ne certifie pas les albums sur la base de leurs ventes effectives aux particuliers, mais sur le nombre de commandes passé par les points de ventes tels que les commerces ou les disquaires.

Pour rappel, BTS a déjà été certifiés Triple million pour «Map of the Soul: Persona» (2019) et Double million pour «Love Yourself: Answer» (2018) et «Love Yourself: Tear» (2018).

(L'essentiel/jde)