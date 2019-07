Sting souffre d'une infection virale à la gorge

«Sting reprendra sa tournée à Lyon», a indiqué Live Nation France, au lendemain de l'annonce sur le site Internet officiel du chanteur de son renoncement à se produire au festival Kunst!Rasen Bonn, dans l'ex-capitale de la RFA. «Sting est en voie de guérison, mais il souffre toujours d'une infection virale à la gorge et les médecins lui ont recommandé de ne pas chanter lundi soir», communique le site sting.com.

Le retour sur scène à Lyon de l'ancien leader de The Police, âgé de 67 ans, devrait donc rassurer ses fans. Au final, Sting aura dû renoncer à se produire six soirs, en raison de cette maladie contractée il y a une semaine. Il a ainsi dû annuler ses concerts à Gand, Munich, Stuttgart, Slavkov u Brna (République tchèque), Weert (Pays-Bas) et Bonn. Autant de dates qu'il espère «pouvoir reprogrammer dès que cela sera possible», est-il indiqué sur son site Internet.

Une carrière en solo très fructueuse

Après ce retour attendu à Fourvière, le Britannique aux 100 millions d'albums vendus enchaînera vendredi par Calella de Palafrugell en Espagne, avant de chanter dimanche à Vila Nova de Gaia, au Portugal. Plusieurs autres dates en France sont prévues cet été (Marciac, Carcassonne, Vitrolles, Colmar) et cet automne: Paris, Orléans, Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Nice et Grenoble.

Entre ces deux tournées en Europe, il est aussi attendu en Asie, début octobre. Ancien instituteur, il fut la voix du groupe The Police aux tubes planétaires, de «Roxanne» à «Message in a Bottle», avant d'entamer en 1985 une carrière en solo qui l'a également vu enchaîner les succès.

(L'essentiel/afp)