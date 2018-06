Panic! At The Disco de retour avec un 6e opus

De retour à Los Angeles après avoir participé durant plusieurs mois à la comédie musicale de Cindy Lauper «Kinky Boots» à New York, Brendon Urie a eu besoin de se remettre de ses émotions. «J’avais uniquement envie de traîner à la maison, alors j’ai invité des amis en studio pour m’aider à écrire à propos des choses incroyables que j’ai pu vivre ces dernières années», explique le leader du groupe Panic! At The Disco.

«Pray For The Wicked», disponible (Warner).





Depuis 2015, Brendon Urie est le seul maître à bord du projet qu’il a fondé en 2004 avec deux amis, le guitariste Ryan Ross et le batteur Spencer Smith. Une situation qui semble lui convenir. Après «Death of a Bachelor» il y a deux ans, l’artiste de 31 ans est de retour avec son disque le plus théâtral à ce jour. Rien d’étonnant, après avoir foulé les planches à Broadway.

«Ce disque, qui est celui que j’ai eu le plus de plaisir à faire, est une façon pour moi de remercier les fans», a avoué l’Américain. Sur le premier single «Say Amen (Saturday Night)», Brendon Urie prouve qu’il n’a rien perdu de son sens de la mélodie et du refrain. Le deuxième, «High Hopes», dévoile une dimension épique, tandis que le dernier extrait «King of the Clouds» met la voix du chanteur en avant.

