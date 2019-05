Ed Sheeran en studio avec des rockeurs japonais

Cela fait maintenant un bout de temps qu'Ed Sheeran n'a rien sorti de neuf. Précisément depuis la sortie de «Divide» en mars 2017, son troisième au succès colossal. Quelle ne fût donc pas la surprise pour les fans du rouquin de le voir en studio. Qui plus est en Thaïlande avec un groupe japonais de rock.

C'est le leader de One OK Rock, Takahiro «Taka» Moriuchi, qui a posté le cliché sur son compte Instagram. Il pose aux côtés d'Ed Sheeran et du guitariste du groupe, Toru Yamashita. «On a fait une session en studio avec Ed en Thaïlande! Quel moment incroyable. Il est tellement talentueux», a écrit Takahiro.

Ce n'est pas un hasard si ces artistes se sont retrouvés ensemble dans un studio. One OK Rock assure toutes les premières parties de la tournée asiatique d'Ed Sheeran. Elle prendra d'ailleurs fin ce vendredi à Jakarta en Indonésie. Dès le 24 mai prochain, l'auteur de «Shape of You» est attendu en Europe. Il commencera dans le même tempsson tour de chant en Europe.

(L'essentiel/fec)