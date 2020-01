Charli XCX réapparaît en princesse Peach

La chanteuse de 27 ans est une petite cachottière. Elle était très discrète depuis novembre 2019 et certains l'imaginaient en vacances, après trois mois de tournée avec son album «Charli». Il n'en était rien: Charli XCX peaufinait la sortie surprise lundi de «We Are Born To Play».

Ce morceau, un tube en puissance, a été travaillé dans le plus grand des secrets avec le célèbre duo suédois de musique électronique Galantis. Il a été commandé par Universal Studios pour annoncer l'ouverture de son parc d'attractions «Super Nintendo World», l'été 2020 à Osaka, au Japon.

Le clip de «We Are Born To Play» s'articule d'ailleurs entièrement autour des personnages et des éléments emblématiques, comme les tuyaux magiques ou les Bill Ball, des jeux de la série «Super Mario». Charli XCX y apparaît, furtivement, déguisée en Peach. La Britannique, nominée aux Brit Awards qui se tiendront le 18 février à Londres, est sur le faîte du célèbre château de la princesse. En revanche, Galantis ne figure pas dans la vidéo. Dommage. Voir Christian et Linus costumés en Mario et Luigi aurait été amusant.

(L'essentiel/jde)