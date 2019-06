«Je suis anéanti. Je n'aime pas décevoir mes fans»

C'est un sale moment à passer pour le meilleur DJ du monde. Sa blessure, après sa chute de scène le 25 mai dernier à Las Vegas, est bien plus grave que prévu. Elle l'oblige à se mettre au repos complet pendant «au moins» un mois. Martin Garrix, dans le top du streaming avec «Summer Days», a donc dû annuler sa quinzaine de dates annoncées en juin en Amérique du Nord et en Europe.

Le management du Néerlandais de 23 ans a expliqué que des examens approfondis de sa cheville avaient montré qu'une opération des ligaments était indispensable. «Je suis anéanti par cette nouvelle. Rien ne me rend plus heureux que d'être sur scène. C'est là que je me sens le plus vivant quand je vois des sourires sur les visages. Je n'aime pas décevoir mes fans, mais là, ce n'est pas de mon ressort», s'est lamenté le DJ sur Instagram. Il a précisé que s'il refusait de passer sur le billard prochainement, il ne pourrait peut-être plus jamais remonter sur une scène de sa vie.

Manifestement très ébranlé, Martin Garrix a encore encouragé ses fans à lui envoyer des messages de soutien. «Ils m'aideront à me produire de nouveau le plus tôt possible. Merci à tous!»

(L'essentiel)