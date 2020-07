Maroon 5 fait l’apologie de la fumette

Si le combo emmené par Adam Levine voulait à faire parler de lui, c’est gagné. Dans la vidéo «Nobody’s Love» publiée vendredi 24 juillet 2020, on y voit le leader de Maroon 5 fumer un joint. Et tout y passe: du mix de l’herbe (en quantité conséquente) au roulage en passant par la fumette. Voilà qui risque bien d’hérisser le poil à tous les pourfendeurs de la marijuana. Et c’est bien ce qu’a cherché à faire le groupe de pop, établi en Californie état dans lequel il est légal de fumer de l’herbe.

A la fin du clip, on peut en effet lire un long message signé de l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), puissante association dont le but est de défendre et préserver les droits et libertés individuelles. On peut y lire: «Il est temps de mettre fin à la guerre contre la marijuana. L’application agressive de la loi sur sa possession emprisonne inutilement des centaines de milliers de personnes et gaspille des milliards de dollars des contribuables. (...) Même si cette guerre est une priorité pour les services de police à l’échelle nationale, la loi sur la marijuana n’a pas réussi à réduire ni sa consommation ni sa disponibilité».

D’après «Rolling Stone», Maroon 5 et son label, Interscope Records, ont annoncé dans un communiqué vouloir faire un don, d’un montant inconnu, à la branche californienne de l’ACLU. D’ailleurs, sur Instagram, le combo, en postant un extrait de son clip, a mentionné l’association en commentaire.

(L'essentiel/Fabien Eckert)