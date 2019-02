DJ Khaled relance sa croisière avec le gratin

Les croisières en musique ne sont pas nouvelles: electro, metal, rock, variétés ou hip-hop. D'ailleurs, DJ Khaled avait déjà organisé un voyage de ce type en 2017 entre Miami et les Bahamas avec Future, Lil Wayne et Asap Rocky en stars. Visiblement, le DJ américain est prêt à remettre le couvert en 2019. Il a annoncé le retour de ce type d'événement, sous le nom de Days of Summer Cruise, dans une vidéo postée sur Facebook.

Il n'a encore rien dévoilé du line-up, mais TMZ croit savoir que Cardi B et Post Malone ont été invités à se produire sur le paquebot qui fera à nouveau un voyage entre Miami et les Bahamas. Il est prévu de larguer les amarres le 28 juin 2019 pour un retour le 1er juillet 2019. DJ Khaled a promis de dévoiler plus de détails avant la fin-février 2019.

(L'essentiel/fec)