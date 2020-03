Christine and the Queens arrive avec un nouvel album

Christine and the Queen (ou Chris) a surpris ses fans. La Française a diffusé un nouveau titre sans effectuer la moindre promotion, provoquant l’étonnement de ses propres fans. «People, I’ve been sad» est d’ores et déjà disponible, tandis que l’album «La Vita Nuova» sera dans les bacs (en CD et vinyle) à partir du 10 avril. Celui-ci a été réalisé «comme un rêve fiévreux, en réaction à une année intense», a expliqué l'intéressée lundi dans l'émission «CàVous» sur France 5.

Le premier titre semble tiré du même univers que les précédents albums de Christine and the Queen, qui datent de 2014 et 2018. La chanteuse mélange le français et l’anglais, dans des textes très travaillés, au sens parfois abscons au premier abord. Elle traite toujours des blessures personnelles et de la vulnérabilité, chantant notamment: «Adolescence contrariée par un millier de chardons morts/Marcher pieds nus sur du verre et maintenant tout est plus fort».

La sortie de l’opus est accompagnée d’un clip, visible sur YouTube. Sur fond des différentes chansons, la vidéo de près de 14 minutes présente la chanteuse dans différentes situations, notamment sur le toit de l’Opéra Garnier, à Paris, ou grimée de différentes manières.

(jg/L'essentiel)