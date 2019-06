Mark Knopfler a fait ses adieux au Grand-​​Duché

«Je ne suis plus vraiment un jeune gars, vous savez. Je crois qu'il est désormais temps pour moi de prendre ma retraite», expliquait Mark Knopfler à son public, ce jeudi soir, posé sur son tabouret de bar. En réalité, le Britannique de 69 ans avait mis fin au suspense dès la première date, en avril dernier à Barcelone. Il délivrait le message dans chaque ville: cette tournée serait belle et bien la dernière du «Sultan».

À 20h tapante, Mark Knopfler avait pris place au milieu de la dizaine de musiciens qui l'accompagnait sur scène, parmi lesquels une section cuivre. Mais ce n'est pas pour autant que le Britannique tirait la couverture à lui. Pas vraiment le genre de la maison. Il présentait même ses musiciens avec moult détails, et se fendait de quelques anecdotes. Le natif de Glasgow offrait à ses fans un dernier voyage musical en live. Un périple qui les emmenait de l'autre côté de l'Atlantique, via une ballade mélancolique de marins («Sailing to Philadelphia»), ou vers l'Amérique du Sud avec la trompette mariachi de «Postcards From Paraguay».

Mais aussi sur les routes du Far-West avec «Way Aye Man» et ses chœurs amérindiens, «Corned Beef City» et son piano de saloon, ou «Once Upon A Time in the West», de Dire Straits. D'autres classiques du groupe étaient à l'honneur, comme «Romeo and Juliet», «On Every Street» ou «Money For Nothing», en rappel. Merci, et salut l'artiste!

(CB/ L'essentiel)