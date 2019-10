La tête à l'envers et les pieds au plafond

C'est une prestation qui restera sans doute dans les mémoires. Le 28 septembre 2019, Billie ­Eilish participait pour la première fois de sa carrière à ­«Saturday Night Live», célèbre show comique américain. Les téléspectateurs de NBC ont découvert la Californienne interprétant une partie de son dernier hit en date, «Bad Guy», en marchant sur les parois et au plafond. Cette incroyable mise en scène a été réalisée grâce à un décor et une caméra qui tournaient sur eux-mêmes. Reste que la séquence a fait grand effet. Sur YouTube, la prestation a d'ailleurs déjà été vue plus de 2,1 millions de fois, en seulement 72 heures.

Deux jours plus tard, à l'émission radio «The Howard Stern Show», la star de la pop de 17 ans n'est pas revenue sur cette renversante performance, malgré les questions de l'animateur. Elle a été plus bavarde à propos de sa musique et de son avenir. «Je pensais que tout le monde détesterait «Bad Guy» et «When the Party's Over». Autant dire qu'aujourd'hui, je ne sais plus vraiment ce que les gens attendent de moi pour la suite», a-t-elle confié.

Par ailleurs, la chanteuse a estimé qu'il y avait autant de positif que de négatif à connaître le succès alors qu'elle est encore très jeune: «Je pense que je ne peux pas vivre mon adolescence. Mais je suis contente. Cela me serait arrivé à un âge plus avancé, j'aurais sans doute commis des imprudences, fait des conneries.»

(L'essentiel/jde)