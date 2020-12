Les Français sont souvent moqués pour leur manque de connaissances des langues étrangères et ce n’est pas la séquence de l’Eurovision Junior repérée par ozap.com et Étienne Carbonnier pour «Quotidien» qui va arranger leur réputation. Alors que le concours qui se tenait dimanche dernier était terminé et que France 2 avait cessé de retransmettre le programme, l’événement s’est poursuivi en direct sur YouTube avec la réaction de la gagnante, la jeune Valentina.

Le problème, c’est qu’au moment où l’animatrice a commencé à poser des questions à la chanteuse de 11 ans, les membres de son équipe n’avaient pas réalisé qu’ils étaient à l’antenne. Une scène cocasse s’est alors déroulée durant laquelle les internautes ont d’abord entendu Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française dicter de petites phrases en anglais à Valentina: «Tu sais quoi? Tu dis: It’s a dream, it’s amazing. Thank you to everybody».

Puis la situation s’est corsée quand la présentatrice a commencé à parler à la jeune artiste, lui demandant dans la langue de Shakespeare comment elle se sentait. Prise de panique, Alexandra Redde-Amiel a alors crié: «Que quelqu’un vienne m’aider pour l’anglais là!», sous le regard gêné de l’animatrice qui ne semblait pas comprendre ce qui se passait. Après quelques longues secondes, la cheffe de la délégation a pris conscience de la situation et s’est débrouillée tant bien que mal pour traduire les questions.

