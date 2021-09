Un dancefloor à ciel ouvert au cœur du Kirchberg

Seconde édition

Après la double annulation de l'édition 2020, la seconde édition du Luxembourg Open Air se tient samedi et dimanche, au Kirchberg. Le LOA accueille - sous CovidCheck - sur deux scènes en extérieur 8 DJ internationaux et 25 DJ locaux, et 2 000 personnes chaque jour.

«LOA»



Samedi (complet) et dimanche (42 euros), place de l'Europe, à Luxembourg-Kirchberg. Infos: Samedi (complet) et dimanche (42 euros), place de l'Europe, à Luxembourg-Kirchberg. Infos: www.loa-festival.com

Quintino

Le DJ et producteur néerlandais a gravi les marches pour se hisser en 2019 au 25e rang du célèbre classement annuel de DJ Mag. Ses performances à Tomorrowland ou à l'Ultra Music Festival font de lui une valeur sûre de la scène électro.

Mr. Belt & Wezol

Depuis 2013, le duo néerlandais composé de Bart Riem et Sam van Wees, qui jouera dimanche à 22h, s'est fait une place au soleil à coup de tracks et de mixes house énergiques.

Danko

À seulement 18 ans, le jeune DJ italien Samuel Gori, alias Danko, s'est déjà produit sur les mêmes scènes que Tiesto ou Hardwell, à Tomorrowland ou au Black Sheep Festival. Il sera sur scène samedi, à 23 h.

Justin Mylo

Son duo avec Martin Garrix («Bouncy Bob») a permis au DJ de 25 ans de franchir un cap. Les vibes tech-house du natif d'Amsterdam, qui clôturera le festival dimanche à 23 h, célébreront le crépuscule de l'été.

(Cédric Botzung/L'essentiel)