La cinépop de Malia J fait sensation

Impossible de ne pas avoir des frissons en écoutant la version de la chanteuse hawaïenne du célèbre tube de Kurt Cobain et sa bande dans le blockbuster «Black Widow». Cette reprise est fabuleuse, forte en intensité. «Je l’ai créée, avec l’artiste Think Up Anger, comme une ode à Nirvana parce que je suis une grande fan. Comme nous l’aimions beaucoup, nous avons pensé que c’était une bonne idée de la soumettre à des producteurs de TV et de ciné», a confié Malia J, artiste indépendante à la recherche d’un label, au magazine «Riff». Le duo a composé ce morceau, classé le 28 juillet 2021 numéro un des titres les plus viraux dans le monde selon Spotify, il y a plusieurs années. Il apparaît d’ailleurs déjà dans «The Gallows», film d’horreur au succès confidentiel sorti en 2015.

La cover de «Smells Like Teen Spirit» n’est pas la seule bande originale que Think Up Anger et Malia J, qui reste mystérieuse sur son âge, ont créée. On retrouve leurs productions dans les séries «The Handmaid’s Tale: La Servante écarlate» et «Le Traqueur de la nuit: Chasse à l’homme en Californie». «Notre musique est assez novatrice. Elle provoque une émotion intense chez l’auditeur. Nous aimons l’appeler de la cinépop», a raconté celle qui espère publier son premier EP en 2021. Et Malia J de détailler que la particularité de leur pop est «d’être dramatique, avec des arrangements qui sonnent fort, des cordes et des percus au premier plan».

(L'essentiel/Julien Delafontaine)