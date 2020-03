Rita Ora va sortir un duo avec Lewis Capaldi

Rita Ora va sortir le single «How To Be Lonely» vendredi. D'après The Sun, il a été écrit par Lewis Capaldi. «J'ai adoré travailler avec lui. Il a un grand talent et c'est l'homme du moment. Je me suis sentie connectée aux paroles qu'il a écrites quand il me les a envoyées», a raconté la chanteuse britannique de 29 ans.

L'équipe de l'Écossais, qui a explosé en 2019 grâce au tube «Someone You Loved», estime que c'est une chance qu'il puisse écrire pour des confrères. «Il a été encouragé à donner à d'autres artistes des titres qu'il ne voulait pas sortir. Cela peut être très lucratif pour un compositeur comme lui», a estimé un proche du chanteur dans le tabloïd. À noter qu'on entendra Capaldi sur le morceau de Rita Ora, puisqu'il a fait les chœurs et qu'il y joue de la guitare.

(L'essentiel/fec)